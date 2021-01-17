Beşiktaş - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı anlatım! Beşiktaş - Galatasaray maç skoru? Golleri kim attı?

2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig 19. Haftası dev bir derbiye sahne olacak. 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray derbisi canlı anlatımı sizler için yapıyoruz! Haberimizden canlı anlatımı takip edebilir

Beşiktaş Galatasaray arasındaki dev derbi bugün saat 19:00 'da başlayacak. En güncel canlı anlatımı sizler için yapacağız. Beşiktaş - Galatasaray maçı kaç kaç devam ediyor? Beşiktaş - Galatasaray maç skoru? Golleri kim attı? Hangi takım kaç puan olacak? Beşiktaş - Galatasaray canlı anlatım!

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin başlama düdüğü 17 Ocak Pazar günü saat 19:00 'da çalacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY CANLI ANLATIM!

Maç henüz başlamadı. Bugün saat 19:00 'da başlayacak. Maç başladığı andan itibaren canlı anlatımımız aktif olacaktır. Takipte kalabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç henüz başlamadı, akşam saat 7'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından da izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİNİN HAKEMLERİ KİMLER?

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

HALİS ÖZKAHYA(Dördüncü Hakem)

ABDULKADİR BİTİGEN(VAR)

ALİ ŞANSALAN(AVAR)

EKREM KAN(AVAR)

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

İBRAHİM YUŞAN(Temsilci)

AYDIN BALKANLI(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş:

Ersin

Rosier

Vida

Montero

Rıdvan

Josef

Atiba

Oğuzhan Özyakup

Ghezzal

Larin

Aboubakar

Galatasaray:

Okan

Şener

Luyindama

Marcao

Saracchi

Taylan

Belhanda

Oğulcan

Emre Kılınç

Arda Turan

Diagne