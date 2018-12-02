Beşiktaş, Galatasaray'ı Ağırlayacak! İlk 11'ler Belli Oldu

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, zirveye bir adım daha yaklaşmak için Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports'ta ekrenlara gelecek.

Ligin 13. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2-0 geriye düşmesine rağmen Sarpsborg'a deplasmanda 3-2 üstünlük sağlamayı başardı ve derbiye bu motivasyonla çıkıyor.

Cezalı ve sakat oyuncuların yokluğunda sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray ise, "Üç büyükler" arasındaki yılın son derbisini kazanarak moral bulmak istiyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

BEŞİKTAŞ:

Karius, Adriano, Necip, Vida, Caner Erkin, Dorukhan, Medel, Quaresma, Adem Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın

GALATASARAY:

Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Eren.