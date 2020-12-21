Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 19. hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin programı belli oldu.

Süper Lig'de 19. hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin programı belli oldu. Mücadele 17 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak.

TFF, Süper Lig 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci haftanın maç programını açıkladı. Ligin 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi ise, 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. 16-21 haftalarının programı şu şekilde:

16. hafta

2 Ocak 2021 Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü

16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor

19.00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor

3 Ocak 2021 Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor

19.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş

4 Ocak 2021 Pazartesi

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

17. hafta

5 Ocak 2021 Salı

16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray

6 Ocak 2021 Çarşamba

13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor

16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Trabzonspor - Göztepe

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

7 Ocak 2021 Perşembe

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

18. hafta

9 Ocak 2021 Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor

16.00 Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

10 Ocak 2021 Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

16.00 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor

16.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

19.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş

11 Ocak 2021 Pazartesi

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

19. hafta

15 Ocak 2021 Cuma

19.00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük

16 Ocak 2021 Cumartesi

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Hes Kablo Kayserispor

16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor

19.00 Antalyaspor - Trabzonspor

17 Ocak 2021 Pazar

13.30 Yukatel Denizlispor - Hatayspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

18 Ocak 2021 Pazartesi

19.00 Kasımpaşa - Erzurumspor

19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

20. hafta

19 Ocak 2021 Salı

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir

16.00 Göztepe - Gençlerbirliği

19.00 Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor

20 Ocak 2021 Çarşamba

16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep Futbol Kulübü

16.00 Hatayspor - Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor

21 Ocak 2021 Perşembe

16.00 B.Ş.Bld.Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor

16.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş

19.00 MKE Ankaragücü - Kasimpaşa

19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe

21. hafta

23 Ocak 2021 Cumartesi

16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor

24 Ocak 2021 Pazar

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Antalyaspor

16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük

16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Hatayspor

19.00 Beşiktaş - Göztepe

25 Ocak 2021 Pazartesi

16.00 Kasimpaşa - Demir Grup Sivasspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı