SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı - Spor
Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Son iki maçını kazanarak zirve takibini sürdüren Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.

09.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:34
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Son iki maçını kazanarak zirve takibini sürdüren Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma koşularının ardından kondisyon hareketleri yapan futbolcular, antrenmana top kapma çalışması ile devam etti. MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcular ikinci bölümde içeri girerken, diğer futbolcular mini kale ve devamında çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Soğuk algınlığı geçiren Caner Erkin antrenmana katılmazken, Dorukhan Toköz bireysel çalışmalarını sürdürdü.Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Spor
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Spor
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Spor
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Spor
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Bakan Albayrak, vergi affıyla ilgili söylentilere son noktayı koydu Spor
Bakan Albayrak, vergi affıyla ilgili söylentilere son noktayı koydu
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Spor
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Dilek Yaman Sinan Akçıl Şahan Gökbakar
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 19:22:53. #1.14#