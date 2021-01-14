Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
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Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

14.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:45

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 17 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 17 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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