Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray derbi hakemi kim? Muhtemel 11'ler

2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig 19. Haftası dev bir derbiye sahne olacak. 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman? ? Beşiktaş - Galatasaray derbisi nerede?

17 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Türkiye nefsinitutacak, dev derbiye odaklanacak. Cüney Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma, dünya basınının da takibine girdi. Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray derbisi nerede? Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri ve diğer detaylar haberimizde…

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin başlama düdüğü 17 Ocak Pazar günü saat 19:00 'da çalacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbi beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından da izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİNİN HAKEMLERİ KİMLER?

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

HALİS ÖZKAHYA(Dördüncü Hakem)

ABDULKADİR BİTİGEN(VAR)

ALİ ŞANSALAN(AVAR)

EKREM KAN(AVAR)

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

İBRAHİM YUŞAN(Temsilci)

AYDIN BALKANLI(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak.