Beşiktaş-Galatasaray
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Beşiktaş-Galatasaray

17.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:06
Beşiktaş-Galatasaray

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılacak derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan...

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılacak derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Larin, Aboubakar

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Arda Turan, Diagne

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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