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Beşiktaş, futbolcusu Fabrice Nsakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş, futbolcusu Fabrice Nsakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Demokratik Kongolu futbolcusu Fabrice Nsakala'nın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını bildirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Demokratik Kongolu futbolcusu Fabrice Nsakala'nın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını futbol A takımımızdan ayrı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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