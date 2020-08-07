Beşiktaş Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı.
07.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:17
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı.
Siyah-beyazlı kulübünden yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA