Beşiktaş Futbol Kulübü Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verildiğini açıkladı
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Beşiktaş Futbol Kulübü Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verildiğini açıkladı

Beşiktaş Futbol Kulübü sezon başında takımın başına getirilen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verildiğini açıkladı

24.01.2020 19:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:11
Beşiktaş Futbol Kulübü Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verildiğini açıkladı

Kulübü sezon başında takımın başına getirilen Teknik Direktör 'nın görevine son verildiğini açıkladı.


Siyah Beyazlılardan yapılan açıklamada: "Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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