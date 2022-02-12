Beşiktaş Futbol Akademisi'nden Çermik21 FK'ye malzeme desteği
AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş Futbol Akademisi, Diyarbakır'da yer alan Çermik21 FK'ye malzeme desteğinde bulundu.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Akademisi, Diyarbakır'da yer alan Çermik21 FK'ye malzeme desteğinde bulundu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyen futbol akademimiz, Diyarbakır Amatör Lig ekiplerinden Çermik21 FK'ye; forma, eşofman takımı, yağmurluk ve tozluktan oluşan malzeme desteğinde bulundu." ifadelerine yer verildi.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor