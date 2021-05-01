Beşiktaş'ın Hatayspor maçı öncesi hızlandırılmış PCR testi talebi kabul edilmedi
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Beşiktaş'ın Hatayspor maçı öncesi hızlandırılmış PCR testi talebi kabul edilmedi

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı öncesi hızlandırılmış PCR testi talebi kabul edilmedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, Atakaş Hatayspor'a hızlandırılmış PCR testi uygulanması taleplerinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulunca kabul edilmediğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Atakaş Hatayspor'a hızlandırılmış PCR testi uygulanması taleplerinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulunca kabul edilmediğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor'a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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