Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa'da karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Ahmed Bin AliHakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş ElbilBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Josef, Pjanic,...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa'da karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ahmed Bin Ali

Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Josef, Pjanic, Kenan Karaman, Larin, Batshuayi

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Poli, Ghacha, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Crivelli

???????

Süper Kupa sahibini buluyor! İşte Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri

Süper Kupa sahibini buluyor! İşte Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri

 Sahaya çıkacak takım kalmayacak! Beşiktaş'ta vakalar patladı

Sahaya çıkacak takım kalmayacak! Beşiktaş'ta vakalar patladı

 Kupa finalini koronavirüs vurdu! Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan peş peşe kötü haberler

Kupa finalini koronavirüs vurdu! Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan peş peşe kötü haberler

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title