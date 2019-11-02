Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)

Neredeyse her evde bu pencerelerden var! İşte nedeni
Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?
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SGK tüm kamu kurumlarına yazı yolladı: Emeklilik işlemlerinde e-Devlet'ten alınan belgeler yeterli
İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi "İmamoğlu mu Erdoğan mı?" diye sordu
Öldürülen YPG'li teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü