Beşiktaş Forması Giyen Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımına Çağrıldı
Beşiktaş'ın Sırbistanlı futbolcusu Adem Ljajic, ülkesinin UEFA Uluslar Liginde oynayacağı Karadağ ve Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi.
Sırbistan'ın UEFA Uluslar Liginde Karadağ ve Litvanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic de çağrıldı. Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Litvanya ile oynayacağı maçların 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı.
Grupta 8 puanla lider olan Sırbistan'ın aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv), Aleksandar Jovanovic (Huesca)
Defans: Antonio Rukavina (Astana), Uros Spajic (Krasnodar), Nemanja R. Miletic (Partizan), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Jagos Vukovic (Olympiacos), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Aleksandar Kolarov (Roma), Milan Rodic (Kızılyıldız)
Orta saha: Nemanja Matic (Manchester United), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sasa Lukic (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Ljubomir Fejsa (Benfica), Branko Jovicic (Kızılyıldız), Dusan Tadic (Ajax), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Adem Ljajic (Beşiktaş), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Nemanja Radonjic (Marsilya)
Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt)
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Duyanda Brezilya Milli Takımına çağrıldı zannedecek 80 - 90 lerin birleşik yugoslavyası olsa neyseCevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞENOL GÜNEŞ İSTİFAAACevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adam milli takıma çağrılıyor bizim Şenol Güneş daha normal oynatamıyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BEŞİKTAŞ FARKI HERKES MILLI TAKIMA ÇAĞRILIYORCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu adam sakat nasıl çağrıyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır