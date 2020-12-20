Beşiktaş fırsatı iyi değerlendirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi.

Siyah-beyazlı ekip, zirve mücadelesi yaptığı Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu 13. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.

Süper Lig'deki 7. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 22'ye çıkararak zirve yarışını sürdürdü.

İç sahada üst üste 4. galibiyet

Beşiktaş, evinde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Ligde ilk iki iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 4-0 yendi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3 maç sonra yendi

Siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3 maç sonra yendi.

Ligde 2018-2019 sezonundaki ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, evindeki karşılaşmadan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği rakibine iki karşılaşmada da 3-2 yenilmişti.

12 dakikada 4 gol

Beşiktaş, ilk yarıda zorlandığı rakibi karşısında ikinci yarıda üst üste goller buldu.

Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda 12 dakikada 4 gol bularak rahat bir galibiyet aldı. Rakibi karşısında 59. dakikada Vincent Aboubakar'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 63. dakikada Georges-Kevin N'Koudou, 70. dakikada Domagoj Vida ve 71. dakikada bir kez daha Aboubakar ile fileleri havalandırdı.

Bu sezonki en farklı galibiyet

Beşiktaş, bu sezonki en farklı galibiyetini de Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldı.

Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip; Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir'i 3-2, Yeni Malatyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti.

Aboubakar gol serisini 5 maça çıkardı

Beşiktaş'ı 59. dakikada penaltıdan 1-0 öne geçiren Vincent Aboukar, gol atma serisini 5 maça çıkardı.

Gol serisine 7. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başlayan Aboubakar, ardından oynanan Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandırdı.

Ligin 6. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında da gol bulan Aboubakar, bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı.

Beşiktaşlı oyuncular, maç sonrası taraftar fotoğraflarının bulunduğu LED tribününe giderek galibiyeti alkışlarla kutladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 10 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş'a 4-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Süper Lig'deki son galibiyetini 3. haftada Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenerek alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son 10 maçta 7 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ayrıca üst üste 4. kez yenildi.

Ligde 8. kez yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 9 puanla son sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan