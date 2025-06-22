Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

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Basketbol Süper Ligi final heyecanı sürerken, sporseverler "Beşiktaş Fibabanka – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Beşiktaş Fibabanka – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve karşılaşma saat kaçta başlayacak soruları gündemi meşgul ediyor.

Play-off final serisinin açılış karşılaşması öncesi "Beşiktaş Fibabanka – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?" sorusu kadar, mücadeleyi hangi kanalın yayınlayacağı da merak ediliyor. Beşiktaş Fibabanka – Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta başlayacak sorusunun yanıtı da belli oldu. Peki, Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ FİBABANKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde başlayacak serinin 2. maçı 19 Haziran, 3. ve 4. maçlar ise Beşiktaş'ın sahasında 21 ve 23 Haziran'da oynanacak. Gerekirse seri 25, 27 ve 29 Haziran'da devam edecek.

Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 5 ile beIN Sports Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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