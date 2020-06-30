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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri son lig maçlarındaki "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle; Trabzonspor'da da kulüp görevlisi Gökhan Kandemir, "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
30.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:07

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri son lig maçlarındaki "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle; Trabzonspor'da da kulüp görevlisi Gökhan Kandemir, "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle;

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 26.06.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 5/9 ve 6/12 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 26.06.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 5/9 ve 6/12 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü futbolcusu AMIR HADZIAHMETOVIC'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü antrenörü MEHMET YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 27.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 27.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş Kulübü görevlisi GÖKHAN KANDEMİR'in 27.06.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 27.06.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu GERSON LEAL RODRIGUES GEOUVEIA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın 28.06.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GALATASARAY A.Ş. 28.06.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu HAKAN ÖZMERT'in 28.06.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 29.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 27.06.2020 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,ESKİŞEHİRSPOR Kulübü idarecisi ÖZGÜR TULUN'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 28.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ALTAY Kulübü'nün 27.06.2020 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46 maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,ALTAY Kulübü futbolcusu ÖZGÜR ÖZKAYA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 8/3 maddesi uyarınca 30.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ALTAY Kulübü teknik sorumlusu YALÇIN KOŞUKAVAK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu GUY LUCIEN MICHEL LANDEL'ın 27.06.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübü futbolcusu RIAD NOURI'nın 28.06.2020 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- Üst Klasman Temsilcisi YÜKSEL GÜRÜZ'ün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Temsilciler Kurulu Talimatı'nın 28. maddesi uyarınca 30.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Kaynak: DHA

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