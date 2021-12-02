Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan anlamlı buluşma

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Spor İstanbul'un "Dünya Engelliler Günü" kapsamında düzenlediği Dostluk Kupası'nda bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireylere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla tekerlekli sandalye basketbol etkinliği düzenledi. İBB Fatih Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Dostluk Kupası'na Türk sporuna yüz yılı aşkın süredir hizmet veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri katılım sağladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin tekerlekli sandalye basketbol takımları, etkinlikte parkeye çıktı.

Spor İstanbul, pandemi öncesi dönemde şehrin dört bir yanındaki tesislerinde 12 farklı branşta tüm engel gruplarında, 9 bin İstanbullu vatandaşa spor hizmeti sundu. Tesislerde verilen hizmetlerin yanı sıra organize edilen etkinlikler ile engelli vatandaşlara yarışma deneyimi kazandırıldı. Bu müsabakalarda başarı elde edenlerin ise ilgili federasyonlara yönlendirilerek lisanslı sporcu olmaları sağlandı.