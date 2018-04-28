Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Ahmed Musa'nın Peşine Düştü
Bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de bulunan Ahmed Musa'yı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş göz hapsine aldı.
Bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de bulunan Nijeryalı forvet oyuncusu Ahmed Musa'ya Süper Lig yolu açıldı.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Ara transferde Galatasaray'ın kapısından dönen Ahmed Musa'yı Leicester City eski takımı CSKA Moskova'ya kiralamıştı. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Newcastle, Watford ve Bournemouth'tan teklifler alsa da İngiltere'ye dönmek istemeyen 25 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Galatasaray'ın dışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Ahmed Musa ile ilgilendiği öğrenildi.
BURSASPORLU SHEHU'DAN BİLGİ ALIYOR
Leicester City'ye 18 milyon Euro'ya transfer olan yıldız oyuncu bu sezonu Rusya'da kiralık tamamlayacak. Bursaspor forması giyen, milli takımdan yakın arkadaşı Shehu ile sürekli iletişimde olan Ahmed Musa'nın Şampiyonlar Ligi faktörüyle yeni sezonda durağı Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş takımlarından biri olacak gibi gözüküyor.
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neresi yıldız yaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yok 10 tane varCevap Yaz Yayından Kaldır
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AHMED MOUSSA müthiş süratli ve birebire geçemeyeceği savunmacı Yok..Türkiyede onu alan takım her maça 1-0 önde başlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AHMET MUSAMI KALDI ADAM ÇÖPLÜK OLMUS YENIMI ALMAYA CALISIYORUZCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Şaşardım zaten 3 nizde peşine düşmenize anca değeri olmayan futbolculara saçın paralariCevap Yaz 2 Yayından Kaldır