Beşiktaş, Fenerbahçe'nin İstediği Yerry Mina İçin Teklifte Bulundu
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin bir süredir istediği Barcelonalı futbolcu Yerry Mina için Katalan ekibine teklifte bulundu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Bas Dost ile başlayan transfer rekabeti bu kez de Barcelona'nın 23 yaşındaki stoperi Yerry Mina için yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin, Ali Koç faktörünü devreye sokarak büyük mesafe aldığı bu transferde siyah-beyazlılar ise menajer Ahmet Bulut kozunu oynadı. Bulut, Adriano'nun da Barcelona'dan Beşiktaş'a gelmesinde büyük rol oynamıştı.
BEŞİKTAŞ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Başarılı menajer, Talisca, Cenk ve Aboubakar örneklerini vererek siyah-beyazlıların özellikle genç oyunculara piyasa kazandırdığını belirterek Katalan ekibini ikna etmeye çalışıyor.
1.95 metre boyundaki Kolombiyalı stoper, geçen yılın devre arasında 12 milyon Euro bedelle Palmeiras'tan transfer edilmişti. Barça'da 5'i lig toplam 6 maçta oynayan Mina, gelecek vaat eden bir oyuncu.
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AL ŞENOL GÜNEŞİ VUR FİKRET ORMANA AL FİKRET ORMANI VUR ŞENOL GÜNEŞE ALİKİSİNİDE VUR BİRBİRİNECevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bu Fikret Orman Türk futbolunun ikinci Aziz Yıldırımıdır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU BEŞİKTAŞ BAŞKANI KADAR KOPYACI Bİ ADAM YOK GEL SANA BÜTÜN FUTBOLCULARIMIZI VERELİM TİNER TİME :)Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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bu da işi güçü yok fener ne isterse önünü kesme derdinde. işine bak orman küçük hesaplar peşinde, skk hesaplar peşinde olmaCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Fiko teklif etmeseydi şaşırırdımCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır