Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının Hakemi Fırat Aydınus
Ziraat Türkiye Kupasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacağı bildirildi.
Mücadelenin 4. hakemi ise Özgür Yankaya.
İKİ TAKIM DA 4 KEZ KAZANDI
Fırat Aydınus daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yönetti. İki takım da bu maçlarda 4'er galibiyet aldı.
YORUMLAR (22)
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kudurun şikecilerCevap Yaz Yayından Kaldır
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ne zamandır fenerden maç alamıyordunuz bayram çoçuklarına döndünüz yaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunu kabul edin pala bıyık ka vadini mumla aradınız ama ricardo size müsade etmedi çok yazikCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tinercilerin yardimina bizim kazma hoca cikti hep kendi ayagimiza sikiyoruz bu beceriksiz yönetimin yüzünden tinercilerin ilk yarida korkudan sesi cikmiyorduCevap Yaz Yayından KaldırRAMBO DORTMUND: sorma aykut istifaYayından Kaldır