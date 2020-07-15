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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasında hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı açıklandı.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!
15.07.2020 13:18 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:06

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasında hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı açıklandı. Trabzonspor - Konyaspor maçında Atilla Karaoğlan, Başakşehir - Kayserispor mücadelesinde ise Ali Şansalan görev alacak.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 19 Temmuz Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ise hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği duyuruldu. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak.

Şampiyonu belirleyecek maçlar Karaoğlan ve Şansalan'ın

Zirve yarışında oynanacak olan Trabzonspor - Konyaspor ve Başakşehir - Kayserispor maçlarının hakemleri de açıklandı. Trabzonspor - Konyaspor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçta yardımcı hakem olarak İsmail Şencan ve Mehmet Cem Hanoğlu sahada olacak. Söz konusu müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak.

Sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan ve kazanması halinde şampiyonluğu ilan edecek olan Medipol Başakşehir mücadelesinde ise Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Dördüncü hakem olarak da Onur Özütoprak kenarda olacak.

Süper Lig'in 33. Haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

18 Temmuz Cumartesi

21.00 Galatasaray - Göztepe: Koray Gençerler

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

19 Temmuz Pazar

21.00 Çaykur Rizespor- Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Trabzonspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.00 MKE Ankaragücü- Antalyaspor: Cüneyt Çakır

21.00 Sivasspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

21.00 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

21.00 Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor: Fırat Aydınus

Kaynak: Hürriyet

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