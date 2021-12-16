Beşiktaş, Fenerbahçe maçının çalışmalarına devam etti

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapılan antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.