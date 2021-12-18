Nihan Su: "Yeni bir takımız ve yolumuz uzun" - Haberler
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Nihan Su: "Yeni bir takımız ve yolumuz uzun"

Nihan Su:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turkcell Kadın Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş deplasmanında 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Nihan Su maçın ardından yeni bir takım olduklarını ve yollarının uzun olduğunu söyleyerek, sezon sonunda Play-Off'ta olmak istediklerini ifade etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Turkcell Kadın Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş deplasmanında 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Nihan Su maçın ardından yeni bir takım olduklarını ve yollarının uzun olduğunu söyleyerek, sezon sonunda Play-Off'ta olmak istediklerini ifade etti.

Turkcell Kadın Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Nihan Su karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek sözlerine başlayan Su, "Çok yeni bir takımız. Çok tecrübeli bir takıma karşı elimizden gelen her şeyi yaptık. Bir oyuncumuzun erken sakatlanması oyun planında değişikliğe gitmemize neden oldu. Şu anda iyi bir yoldayız. Kızlarımız gelişmeye çok açık. Rakibimiz karşısında ikinci yarı iyi bir mücadele ortaya koydular. Kazanmak için her şeyi yaptılar. Daha ligin ilk maçı, büyük bir takıma karşı oynayarak başladık. Yolumuz uzun, inanıyorum ki gelecek haftaki lig maçıyla çıkış yakalayacağız. İyi futbolla camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Genç bir takım olduklarını da söyleyen Nihan Su, "Özellikle yerli oyuncularımız bu tip maçları ilk kez oynuyor. Sezon sonunda Play-Offoynamayı hedefliyoruz. Takviyelerle çok daha iyi bir takım izletmek istiyoruz. Beşiktaş gibi bir takıma karşı ortaya koyduğumuz mücadele özgüvenimizi artırdı" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

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