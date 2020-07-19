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Beşiktaş-Fenerbahçe maçından notlar (1)

Sergen Yalçın'dan 4 değişiklikN'Koudou, Ljajic ve Umut Nayir kadroda yokDorukhan dış sahada yok iç sahada varBeşiktaş'tan anlamlı jestBeşiktaş ve Fenerbahçe'den 'Kadına şiddete dur de' tişörtüALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş, sezonun son derbisinde...

Beşiktaş-Fenerbahçe maçından notlar (1)
19.07.2020 20:59 | Son Güncelleme: 19.07.2020 21:03

Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik

N'Koudou, Ljajic ve Umut Nayir kadroda yok

Dorukhan dış sahada yok iç sahada varBeşiktaş'tan anlamlı jestBeşiktaş ve Fenerbahçe'den 'Kadına şiddete dur de' tişörtüALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Vodafone Park'ta 21: 00'de başlayan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstleniyor.Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın Fenerbahçe maçının kadrosunu geçtiğimiz hafta oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından 4 oyuncuyu değiştirerek oluşturdu. Hafta içinde hem Covid-19 dönemi ve hem de öncesindeki 4 aylık maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesih eden Victor Ruiz'in yerine Enzo Roco'ya şans veren Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Atiba'yı Necip Uysal'ın yerine görevlendirdi. Diaby'nin yerine Boateng'i tercih eden tecrübeli teknik adam, sakatlığı sebebiyle Yeni Malatyaspor karşısında görev alamayan Burak Yılmaz'ı da derbide 11'de görevlendirdi.Tecrübeli teknik adam kaleyi yine Ersin'e emanet ederken, defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Roco ve Caner'den oluşturdu. Orta ikilide Elneny ve Atiba'ya şans veren Sergen Yalçın, hücum hattını Lens, Boateng, Boyd ve Burak Yılmaz'dan oluşturdu.N'KOUDOU, LJAJİC VE UMUT KADRODA YOKBeşiktaş, Fenerbahçe karşısında 3 futbolcusundan yoksun çıktı. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında 4'üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen N'Koudou, Covid-19 testleri negatife dönmesine rağmen TFF protokolüne takılan ve sezonu kapatan Adem Ljajic ve Umut Nayir maç kadrosuna dahil edilmedi. Bu arada uzun bir süredir sakat olan, ancak bu hafta idmanlara başlayan Douglas da maç kadrosuna yazılmayan bir başka isim oldu.DORUKHAN DIŞ SAHADA YOK İÇ SAHADA VARTeknik direktör Sergen Yalçın bir maç aradan sonra Dorukhan Toköz'e 21 kişilik kadroda yer verdi. Dorukhan'ın iyileştikten sonra sadece iç saha maçlarında kadroya alınması ilginç bir not olarak kayıtlara geçti. 9 aylık sakatlığının ardından ilk olarak iç sahada oynanan Konyaspor maçının kadrosuna alınan genç futbolcu, 30'uncu haftada Kayserispor deplasmanında İstanbul'da kaldı. 31'inci haftada iç sahada oynanan Kasımpaşa maçının da kadrosuna giren Dorukhan Toköz, 32'nci haftada Malatya deplasmanına da götürülmedi. Milli futbolcu bu kez yine bir iç saha maçı olan Fenerbahçe derbisinin kadrosuna dahi edildi.BEŞİKTAŞ'TAN ANLAMLI JESTBeşiktaş Kulübü, derbi maç öncesinde Fenerbahçe'ya anlamlı bir jest yaptı. Pandemi sürecinden sonra başlatılan karton taraftar kampanyasında hayatını kaybetmiş olan taraftarların fotoğraflarına da yer veren siyah beyazlılar, aynı uygulamayı deplasman tribünü için de yaptı. Beşiktaş, Vodafone Park'ın deplasman tribününde, hayatta olmayan sarı lacivertli taraftarların fotoğraflarına yer verdi.BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN 'KADINA ŞİDDETE DUR DE' TİŞÖRTÜKulüpler Birliği Vakfı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle, kadına yönelik şiddeti engellemek ve toplumsal farkındalığı artırmak için 18 takım kaptanının yer aldığı 'dur de' temalı kamu spotu projesi hafta içinde hayata geçirilmişti. Bu doğrultuda Beşiktaş ve Fenerbahçe takımları da derbi öncesi ısınmaya "Kadına şiddete dur de" tişörtleriyle çıktı.VAR ODASI STADA KURULDUTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), derbi öncesinde VAR sistemini Vodafone Park'a taşıdı. Birçok maçın aynı saatte olması ve Riva'da bulunan VAR odasındaki kişi sayısının artacak olması sebebiyle, derbi maç için böyle bir karar alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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