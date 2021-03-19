Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü

19.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:22
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, kondisyon ve taktik çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, kondisyon ve taktik çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Sonrasında pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun-kontrol-pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.Siyah-beyazlılar, derbi maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.


Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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