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Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda küçük oyunlar sonrası pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.

Antrenmanın, yarı sahada dört takım halinde yapılan turnuva maçları sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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