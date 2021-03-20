Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

20.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:17
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig heyecanı Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Süper Ligin 31. haftasında 2 dev karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabını merak etmekte.

Süper Lig'in 31. haftasındaBeşiktaş - Fenerbahçe maçında beklenen gün geldi. Taraftarların heyecanlı ve kapışmalı bekleyen Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? olacağı ise detaylarda!

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi gerçekleşecek. İki devin karşılaşacağı büyük derbi Vodafone Park'ta oynanacak. 90 dakika sürecek derbi 21 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Maç, Beın Sports1'den naklen olarak yayınlanacak .

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

21 Mart Pazar yani yarın gerçekleşecek olan Süper Ligi Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Halil Umut Meler yönetiminde saat 19:00'da başlayacak.

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