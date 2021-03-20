Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig heyecanı Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Süper Ligin 31. haftasında 2 dev karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabını merak etmekte.