Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig heyecanı Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Süper Ligin 31. haftasında 2 dev karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabını merak etmekte.
Süper Lig'in 31. haftasındaBeşiktaş - Fenerbahçe maçında beklenen gün geldi. Taraftarların heyecanlı ve kapışmalı bekleyen Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? olacağı ise detaylarda!
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi gerçekleşecek. İki devin karşılaşacağı büyük derbi Vodafone Park'ta oynanacak. 90 dakika sürecek derbi 21 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Maç, Beın Sports1'den naklen olarak yayınlanacak .
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
21 Mart Pazar yani yarın gerçekleşecek olan Süper Ligi Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Halil Umut Meler yönetiminde saat 19:00'da başlayacak.