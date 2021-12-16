Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 19 Aralık Pazar günü oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 19 Aralık Pazar günü oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, pas çalışmasının ardından mini kale maç oynadı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

İdmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Bilgihan Sürmen de izledi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yapacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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