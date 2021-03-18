Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile 21 Mart Pazar günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile 21 Mart Pazar günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda sakatlığı geçen Cenk Tosun, çalışmada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanan ve tedbir amaçlı oyundan çıkarılan Vincent Aboubakar da antrenmana katıldı.

Sakatlığı henüz geçmeyen Gökhan Töre ise çalışmada yer almadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, ısınma koşularının ardından gruplar halinde ayak tenisi maçları oynadı.

Antrenman, şut çalışmasıyla tamamladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan