Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Yukatel Kayserispor maçında forma giyen futbolcuların salonda çalıştığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada oynanan çift devreli maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladığı bildirildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 15 Aralık Çarşamba günü devam edecek.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet