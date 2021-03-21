Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından

21.03.2021 22:41 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:46
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'in 31. haftasında konuk oldukları Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'in 31. haftasında konuk oldukları Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Sarı-lacivertli oyuncu, Vodafone Park'ta oynanan derbinin ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Müsabakada yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş'ın farkı açmasını önleyen Altay, beraberlikten dolayı üzüntülü olduklarını belirterek, "Bugün buraya mutlak galibiyet için gelmiştik ama beraberlikle dönüyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Konsantrasyonumuzu artırarak devam etmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan ders çıkarıp, yapmamız gereken şeyleri daha özverili bir şekilde yaparak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Karşılaşmanın son bölümünde etkili tarafın kendileri olduğunu aktaran 22 yaşındaki file bekçisi, "Golü daha erken bulsaydık daha farklı bir skor olabilirdi. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Artık hataların telafisi olmayan haftalardayız. Disiplinli bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Biz Fenerbahçe'yiz. Bize yakışan oyunu oynamamız gerekiyor. İkinci yarıdaki oyunu ilk yarıda da oynamalıydık. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Altay, maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamamasıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Duygu yoğunluğu hat safhadaydı. Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım. Bu da dışarı vurdu. Bizim kaybetme, berabere kalma gibi bir lüksümüz yok. Her zaman galibiyet elde etmemiz gerekiyor. Bugün 1 puan aldık. Bundan sonraki maçlara da ciddiyetle, hataya yer vermeden devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda verdiğimiz mücadelenin, emeğin, yaşadığımız her şeyin karşılığını alırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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