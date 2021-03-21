Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, 2 puan kaybettikleri için memnun olmadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, 2 puan kaybettikleri için memnun olmadıklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, güzel bir maç olduğunu ve 2 takımın da yakaladığı birçok pozisyonu değerlendiremediğini belirtti.

Son vuruşlarda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Bulut, "İlk yarı Beşiktaş'ın, ikinci yarı ise bizim üstünlüğümüz vardı. İki taraf da yeterince gol pozisyonu buldu. Kendi adımıza değerlendirmede eksik kaldığımızı söyleyebilirim. İkinci yarıda duran toptan yediğimiz bir gol var, yemememiz lazımdı. Bulduğumuz golden önce de yakaladığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarıda baskılı oynayan bir Fenerbahçe vardı. Elimizden geleni yaptık ama beraberlik aldık. Kazanmak için gelmiştik ve bu yüzden mutlu olamadık. Önümüzde 10 haftalık bir süreç var. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bulut, bir gazetecinin, "Santrforlarınızın performansını artıramamasını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Takımımıza baktığımızda 20 futbolcumuz gol attı. Bu güzel bir şey. Hücumdaki futbolcularımızdan daha fazlasını bekleyebiliriz. Bu sezon başı aldığımızda, doğru kişiler olduğunu düşündük. Golleri az olsa da pozisyona giriyorlar ve bu önemli. Gol fırsatlarını değerlendirmede sorun yaşıyoruz. Önümüzdeki maçlarda bu düzelebilir. Son vuruşlarda eksiğimiz var ve daha çok çalışmamız lazım. Konsantrasyon eksikliği yaşıyoruz diye düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda bu konuda harekete geçmeliyiz çünkü fazla zaman kalmadı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür