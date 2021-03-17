Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 21 Mart Pazar günü oynanacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 31'inci haftasındaki maçların hakemleri şunlar:

19 Mart Cuma: 16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan20 Mart Cumartesi: 13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük21 Mart Pazar: 13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı