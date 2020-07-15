Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.

Kaynak: AA