Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular pas ve 5'e 2 top kapma çalışmaları yaptı. Dar alan oyunu, kontrol pas çalışmaları ve tam sahada uygulanan taktik program ile devam eden antrenman çift kale taktik maç ile şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay