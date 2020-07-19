Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet KömürcüoğluBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Roco, Vida, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boateng,...
19.07.2020 20:21 | Son Güncelleme: 19.07.2020 21:04
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Roco, Vida, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Boateng, Boyd, Burak Yılmaz
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Muric
Kaynak: AA