Beşiktaş-Fenerbahçe

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, de Souza, Atiba, Ghezzal,...