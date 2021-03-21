Beşiktaş-Fenerbahçe
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş-Fenerbahçe

21.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:08
Beşiktaş-Fenerbahçe

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, de Souza, Atiba, Ghezzal,...

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, de Souza, Atiba, Ghezzal, Lajic, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pelkas, Samuel-Osayi, Samatta

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Özcan Bizati Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş-Fenerbahçe - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 18:10:30. #1.15#
title