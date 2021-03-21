Beşiktaş-Fenerbahçe
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, de Souza, Atiba, Ghezzal,...
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, de Souza, Atiba, Ghezzal, Lajic, Larin, Aboubakar
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pelkas, Samuel-Osayi, Samatta
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan