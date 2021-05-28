Beşiktaş, Fatih su kesintisi! 28 Mayıs Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
28 Mayıs Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi!
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 28 Mayıs Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
28 MAYIS SU KESİNTİSİ
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Etiler Mah,Bebek Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.05.2021 08:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.05.2021 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]