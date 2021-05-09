Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

İdmanda Galatasaray maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise ısınma koşularının ardından pas ve şut çalışması yaparak günü noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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