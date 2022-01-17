Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve top kapma çalışmasının ardından taktik çalışması yapıldı.

Beşiktaş'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosuna şu futbolcular alındı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Alex Teixeira.