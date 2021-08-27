Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenmanın, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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