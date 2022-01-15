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Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

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AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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