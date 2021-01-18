Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

18.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:54
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-0 üstünlük kuran Beşiktaş, 20. haftada Fatih Karagümrük ile 21 Ocak Perşembe günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-0 üstünlük kuran Beşiktaş, 20. haftada Fatih Karagümrük ile 21 Ocak Perşembe günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda, Galatasaray derbisinde görev alan oyuncular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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