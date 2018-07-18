Beşiktaş, Fabri İçin Fulham'la 6 Milyon Euroya Anlaşma Sağladı
Beşiktaş'ta Tosic, Pedro Franco, Boyko ve Talisca'nın ardından bir ayrılık daha yaşanıyor. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Fabri için Fulham'dan gelen 6 milyon euroluk teklifi kabul etti.
Yıldız oyuncularına menajerler aracılığıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir çok teklif alan Beşiktaş'ta kaleci Fabri'ye gelen 6 milyon euroluk teklif Beşiktaş tarafından kabul edildi.
Bu sezon Premier Lig'e yükselen Fulham kulübü, İspanyol file bekçisi için siyahbeyazlılara ilk olarak 3.5 milyon euro önermişti. Siyah-beyazlılar Fabri için rakamı 6 milyon euro'ya yükseltti.
ANLAŞMA TAMAM
Siyah-beyazlıların karşı teklifini kabul eden Fulham, siyah-beyazlılarla anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın son oynadığı Reading maçında kadroya alınmayan Fabri'nin önümüzdeki günlerde kamptan ayrılarak Fulham ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
YORUMLAR (3)
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LİG başlayınca sahaya kimlerle çıkacaklar merak ediyorumCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BJK hocası 2 gün önce 44 milyon dedi gazeteci lere aradaki 2 milyon Euro buhar mı olacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tebrikler futbolcu satmak hemde iyi paralara satmak beşiktaş a yakışıyorCevap Yaz 10 Yayından Kaldır