Beşiktaş, Fabri İçin Fulham'la 6 Milyon Euroya Anlaşma Sağladı

Yıldız oyuncularına menajerler aracılığıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir çok teklif alan Beşiktaş'ta kaleci Fabri'ye gelen 6 milyon euroluk teklif Beşiktaş tarafından kabul edildi.

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Fulham kulübü, İspanyol file bekçisi için siyahbeyazlılara ilk olarak 3.5 milyon euro önermişti. Siyah-beyazlılar Fabri için rakamı 6 milyon euro'ya yükseltti.

ANLAŞMA TAMAM

Siyah-beyazlıların karşı teklifini kabul eden Fulham, siyah-beyazlılarla anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın son oynadığı Reading maçında kadroya alınmayan Fabri'nin önümüzdeki günlerde kamptan ayrılarak Fulham ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.