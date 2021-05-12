Beşiktaş Esports yeni içerik üreticisini duyurdu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş Esports yeni içerik üreticisini duyurdu!

Beşiktaş Esports yeni içerik üreticisini duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Beşiktaş bünyesine yeni bir içerik üreticisi kattı.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Beşiktaş Esports yeni içerik üreticisini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Beşiktaş Esports PUBG Mobile'da artık daha da güçlü!

Meric¸ Çakıcı artık Beşiktaş Esports bünyesinde PUBG Mobile özelinde içerikler üretmeye başlayacak. Meriç yayınlarında PUBG Mobile haricinde IRL ve Valorant yayınları da yapıyor. Meriç daha önce Nimo TV üzerinde Zula yayınları da yapıyordu.

Organizasyonun duyuru paylaşımının altına ise taraftarlar tarafından yoğun bir ilgi vardı. Bu transfer organizasyonun taraftarlarını da çok mutlu etmiş gözüküyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Muslera Ali Tandoğan Aykut Kocaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş Esports yeni içerik üreticisini duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 10:59:40. #1.14#

title