Beşiktaş Esports Rhemi ile anlaştığını duyurdu!
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Beşiktaş Esports Rhemi ile anlaştığını duyurdu!

Beşiktaş Esports Rhemi ile anlaştığını duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Beşiktaş Esports kadrosunu tamamladı!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Beşiktaş Esports Rhemi ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon Burak Kamışoğlu ile anlaştığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

Kadromuzu tamamlıyoruz.  2021 Yaz Mevsimi'nde orta koridorumuz 'ya emanet. Ailemize hoş geldin!

Duyuru paylaşımının yorumlar kısmına baktığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Beşiktaş Esports yaptığı transferlerle Yaz Sezonu için güçlü bir kadro kurarken şampiyonluğu hedeflediğini anlayabiliyoruz. Son transferle birlikte Beşiktaş Esports League of Legends kadrosunu tamamlamış oldu.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, yeni sezonda Beşiktaş Esports League of Legends takımına başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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