Beşiktaş Esports PUBGM takımını duyurdu
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Beşiktaş Esports PUBGM takımını duyurdu

12.03.2021 02:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 02:21
Beşiktaş Esports PUBGM takımını duyurdu

Ve karşınızda Beşiktaş Esports PUBG Mobile takımı!

Ülkemizin başarılı Beşiktaş Esports PUBGM takımını Twitter üzerinden yaptığı duyurdu. Organizasyon geçtiğimiz hafta yeni Valorant kadrosunu duyurmuştu.

Hayat ihtimallere göre şekillenir ama Beşiktaş senin kaderindir! mottosuyla videoyu paylaşan organizasyon, Beşiktaş kültürünün bir parçasını taşıyor.

Duyuru için video paylaşan organizasyon, başarılı bir tanıtım videosuyla oyuncularını tanıttı. Beşiktaş Esports'un PUBG Mobile kadrosu ise şu şekilde:

rayZ (Fragger)

Soulless (Support)

SeLim (IGL)

Clutch (Fragger)

RequitaL (Support)

Playerbros olarak kendilerine hoş geldin diyor ve kariyerlerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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