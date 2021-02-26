Beşiktaş Esports'dan LoLespora tepki!
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Beşiktaş Esports'dan LoLespora tepki!

26.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:19
Beşiktaş Esports'dan LoLespora tepki!

Beşiktaş Esports tepkisini mizah yoluyla ortaya koydu!

Ülkemizin başarılı Beşiktaş Esports, LoLespor'un haftalık olarak paylaştığı Ses 1-2 videosunda yer almamasına tepki gösterdi! Organizasyon üzerinden paylaştığı gönderiyle mizah içeren bir görsel ekleyip paylaşımını yaptı.

Geçtiğimiz hafta 2021 Kış Mevsimi 5. Hafta karşılaşmalarından biri olan BJK Esports vs SuperMassive maçı LoL ekosistemine büyük damga vurmuştu. Ligin namağlup ekibi olan Papara SupperMassive'i 10-0 gibi büyük bir skor farkı ile mağlup eden ekip Vadi'den zaferle ayrılmıştı. Ayrıca Mocha bu maçta %100'lük skor katkısı ile MVP (maçın adamı) seçilmişti.

LoLespor tarafından yayınlanan Ses 1-2 serisinde ise bu karşılaşmadan herhangi bir videoya yer verilmemesi ise BJK tarafından büyük bir tepki topladı.

Paylaşımın altına gelen yorumların çoğu organizasyon tarafını desteklerken bir kısmı da "oyunda fazla bir şey olmadı" gibi yorumlar yaptı. Organizasyon tarafını destekleyen yorumlar ise genel olarak ironikti. Bir diğer merak konusu ise bu tepkiye karşı taraftan bir cevap gelecek mi? Hafta sonu oynanacak karşılaşmalar sonucunda yeni hafta için yüklenecek videoda BJK'ye yer verilecek mi? Hepsini bu hafta içinde bekleyip göreceğiz.

Eğer Beşiktaş ile yaptığımız diğer haberi "Geçen Hafta Neler oldu?" okumadıysanız göz atabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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